(Vídeo) Gonzalo Castillo dice a Danilo Medina el pueblo pide que vuelva pronto

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Vuelva pronto señor Presidente, lo estaremos esperando” dijo Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas al presidente Danilo Medina al relatar anécdotas relacionadas con aplausos y ovaciones hacia el mandatario en un acto en la Ciudad Juan Bosch y las inauguraciones de varias obras en Sánchez Ramírez, Cotuí.

Castillo le dijo al mandatario que con los aplausos y las ovaciones “el pueblo no lo está despidiendo, el pueblo le está diciendo que vuelva y que vuelva pronto”.

Previo a su discurso en la ceremonia de inauguración, Castillo señaló “esta mañana en Santo Domingo Este, inaugurábamos un centro de enseñanza vial, moderno y con todos los requisitos de la ley para entrenar en el manejo y el respeto a la señalización vial desde muy temprana edad”.

Gonzalo Castillo dice a Danilo Medina que el pueblo pide que vuelva pronto

“Qué sucedió durante esa inauguración, el presidente Danilo Medina fue ovacionado con un aplauso de pie por más de un minuto y cuando eso sucedió, porque fue un aplauso reiterativo, puedo admitirle que se erizaron los bellos como decimos en nuestro país”, narró el funcionario.

Sucede, siguió explicando, que de camino para acá desde el helipuerto hasta acá, le decía al Presidente, Presidente le hicieron un reconocimiento, esta mañana los bellos se me erizaron y el presidente me dijo Gonzalo, me están despidiendo.

“Sucede que el mismo caso de esta mañana sucedió aquí, ustedes dieron un aplauso, un fuerte aplauso, una ovación y luego reiteraron ese aplauso poniéndose de pie y volvió a erizaseme los pelos y me puse inmediatamente a reflexionar si ustedes también estaban despidiendo al presidente”.

“Y tengo que decir que no, Presidente usted está equivocado el pueblo no lo está despidiendo, el pueblo le está diciendo que vuelva y que vuelva pronto”, señaló Castillo.

