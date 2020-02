(VIDEO) Gonzalo Castillo cumple promesa de entregar vivienda a anciana que perdió casa en incendio en Nizao

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BANÍ.- La señora Serafina Santana, de 100 años, recibió una vivienda de parte del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana Gonzalo Castillo, quien se comprometió a construirle la casa, luego de perder una anterior en un incendio en el municipio de Nizao.

“Él entró al patio, y vio todo. Yo le dije que era muy pobre, y yo le agradezco mucho a Gonzalo Castillo porque le pedí mi casa, y me la hizo; estoy muy agradecida de él, con mucha fe y esperanza, que Dios me lo ayude siempre para que tenga mucha salud”, expresó doña Serafina, de acuerdo a un comunicado del equipo de prensa de Castillo.

“La longeva cuenta que su desdicha cambió en el momento que conoció a Gonzalo Castillo, quien en unos de sus recorridos por las calles de Nizao, en apoyo a los candidatos municipales, la vio sentada en el patio, y fue a saludarla”, sostiene la nota.

El comunicado indica que el también exministro de Obras Públicas autorizó a su equipo de trabajo la construcción de la vivienda, la cual fue entregada a los 30 días, en un acto, con la presencia de sus familiares y vecinos.

Al igual que Serafina, su hija Ivelise Ortiz, quien vive con ella, dijo sentirse muy emocionada y asombrada con la promesa de Castillo al decirles que los trabajos de construcción de la vivienda iniciarían al día siguiente.

“Yo me sorprendí porque todavía Gonzalo Castillo no había salido de Nizao, cuando ya el ingeniero me estaba llamando para medir la casa, y el martes ya estaban aquí trabajando. Eso fue un ángel de Dios que vino a esta casa, para mí Gonzalo es un ángel de Dios para que coja el timón de la República”, sostuvo.

La vivienda le fue entregada a doña Serafina, completamente amueblada y consta de galería, sala-comedor, cocina, dos habitaciones, baño, el cual esta acondicionado para una persona de su edad. Además de entregarle una cama médica para que descanse cómodamente.

