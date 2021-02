(VIDEO) Golpean a la actriz mexicana Palmeria Cruz por pedir que usarán mascarillas

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- La actriz mexicana Palmeira Cruz, quien da vida al personaje Rosario Tijeras en la telenovela del mismo nombre, reveló a través de un video que se dio a conocer a través de YouTube, que fue golpeada por unas mujeres a las que le pidió colocarse sus mascarillas correctamente, mientras se encontraban en el mismo gimnasio ejercitándose.

De acuerdo a lo señalado por Cruz, el motivo de la molestia sucedió cuando ella solicitó a los encargados del lugar, que les pidieran a las mujeres ponerse las mascarillas, como marcan las medidas de la pandemia en la Ciudad de México para continuar controlando los contagios de coronavirus.

“Llegaron tres chicas venezolanas a entrenar sin cubrebocas. Se les pidió que se pusieran el cubrebocas, por favor, ya que es una regla del gimnasio y por respeto a las demás personas que estábamos ahí. Ellas se lo tomaron bastante mal, empezaron a insultarme, a decirme ‘pinche india mexicana’ y muchas otras cosas”, reseñó la actriz.

Asimismo, la intérprete contó que sufrió algunas lesiones importantes y un esguince grado dos.

“Gracias a Dios llegaron las personas de seguridad para ayudarme. De hecho, no podía salir del gimnasio porque me estaban esperando afuera”, agregó.

“Quiero que hagamos consciencia de los que es usar el cubrebocas porque muchísima gente se está muriendo. Y no me parece justo que por unos cuantos inconscientes estamos poniendo en riesgo la vida muchas personas inconscientes. No nos cuesta nada ponernos el cubrebocas”, concluyó con la intención de llevar un mensaje de conciencia respecto al respeto de la medidas para mermar los contagios de la covid-19.