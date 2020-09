VÍDEO: Golfista Miguel Ángel Jiménez logra su décimo título en el PGA Tour Champions

EL NUEVO DIARIO, Redacción Deportes.- El español Miguel Ángel Jiménez logró este domingo su décimo título -segundo de 2020- en el circuito de veteranos (PGA Tour Champions) al ganar el Sanford International, disputado en el Minnehaha Country Club de Sioux Falls, Dakota del Sur (Estados Unidos).

Jiménez, de 56 años, ganó el torneo con 196 golpes totales (14 bajo par), uno menos que el estadounidense Steve Flesch y dos de margen sobre el alemán Bernhard Langer y el también estadounidense Steve Stricker.

Jiménez firmó tres rondas de 65 (-5), 66 (-4) y 65 (-5) impactos. El último día entregó una tarjeta con un eagle (hoyo 12) y tres birdies (4, 9 y 16) si fallo alguno.

Entre sus diez títulos en el circuito veteranos destacan dos grandes: el Regions Tradition y el Open británico de 2018. Este año ya había ganado en enero el Mitsubishi Electric Championship at Hualalai.

The winning moment and a salute to the fans.

Win No. 10 was special for @majimenez1964. pic.twitter.com/X0x48JdFNf

— PGA TOUR Champions (@ChampionsTour) September 13, 2020