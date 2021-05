(VIDEO) “Godzilla vs. Kong”: Bodrio colosal de monstruos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mi afán por tratar de seguir las tendencias del momento me ha llevado a meter la pata una vez más cuando desperdicio cerca de dos horas de mi vida viendo “Godzilla vs. Kong”, la anticipada película entre la iguana y el mono del famoso universo de monstruos que Warner Bros. pretende extender hasta que la recaudación de taquilla comience a preocuparlos.

De nada sirve la pirotecnia generada por ordenador ni los personajes de plástico ni las secuencias de destrucción masiva entre monstruos gigantes. Me parece un blockbuster mareante, aburrido, tan hueco como una fosa en el centro de la Tierra cuando presenta la aparatosa pelea entre el lagarto escupefuego y el gorila gruñón.

Está hecha como una secuela de la insulsa Kong: la Isla Calavera y el bodrio de Godzilla: el rey de los monstruos. Se sitúa cinco años después de que Godzilla derrotara a Ghidorah, donde un grupo de científicos liderados por la Dra. Ilene Andrews y el Dr. Nathan Lind utilizan la asistencia de una niña sordomuda que se puede comunicar con Kong para viajar hacia los confines del núcleo del planeta y visitar su hogar, lugar donde aparentemente viven los titanes y todas las criaturas gigantes que han invadido a los terrestres a lo largo del tiempo.

Paralelamente, aparece la joven Madison Russell, que abandona la escuela para investigar a la Apex Corporation, administrada por el megalómano Walter Simmons, porque sospecha que es la responsable del comportamiento violento de Godzilla.

La trama, que no tiene la más mínima intención de desarrollar a los personajes, los coloca en situaciones previsibles que siguen al pie de la letra los parámetros usuales de la fórmula para que el espectáculo vacío entre Godzilla y Kong dé comienzo en el mar y en las grandes ciudades que esperan ser destruidas, en unas secuencias de acción sin ningún tipo de sorpresa que solo me producen un aburrimiento que no se me quita ni siquiera pausando la película en algunos instantes para revisar el móvil.

No puedo decir nada bueno de los personajes que interpretan Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Demián Bichir y Millie Bobby Brown, pues no dejan de parecerme pueriles y algo esquemáticos con las cosas que hacen, comenzando con el villano acartonado que crea al Mechagodzilla para que la tregua entre Godzilla y Kong tenga cierta justificación en el combate del clímax. Estoy estupefacto al saber que semejante disparate puede considerarse como entretenimiento.

Ficha técnica

Año: 2021

Duración: 1 hr 53 min

País: Estados Unidos

Director: Adam Wingard

Guion: Eric Pearson, Max Borenstein

Música: Junkie XL

Fotografía: Ben Seresin

Reparto: Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Demian Bichir, Millie Bobby Brown,

Calificación: 3/10