(VIDEO) Gobierno y Fenatrano llegan a acuerdo; carros de la Charles circularán de manera provisional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El gobierno y la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), llegaron a un acuerdo este miércoles, luego de conflictos suscitados con la entrada en operación del nuevo corredor de la avenida Charles de Gaulle.

Tras una reunión, el director ejecutivo del Gabinete de Transporte, Hugo Beras y el presidente de Fenatrano, Juan Hubieres, dieron a conocer que acordaron que los carros de esa ruta continuarán circulando de manera provisional, hasta que se realice un levantamiento de todo el personal que opera en esa zona.

Asimismo, acordaron transformar las rutas de ese sindicato de choferes en corredores.

En ese orden, Beras expresó que a partir de este jueves, una comisión técnica va a hacer y a supervisar el levantamiento de las rutas que operan en la Charles de Gaulle y quien esté fuera será incluido.

“Realizaremos un levantamiento de todos los corredores afiliados a Fenatrano y aliados en el Gran Santo Domingo, para que en el menos tiempo posible inicien sus operaciones como corredores viales”, precisó Beras.

Sostuvo que esas implementaciones de los corredores se harán bajo el formato de cooperativas cerradas.

Tras anunciar la integración de Fenatrano al proceso de modernización del transporte, el funcionario destacó que “la voluntad del presidente es que nadie se queda fuera del trabajo que hace”.

Asimismo lamentó y condenó los conflictos, que han ocurrido tras la puesta en circulación del nuevo corredor de la avenida Charles de Gaulle.

De su lado, Hubiere destacó que le presentaron al gobierno la cantidad de corredores que posee.

“En el caso de Fenatrano, no tiene que andar comprando corredores, (…) porque tenemos corredores. El corredor de la 27 no es de nosotros, es de los transportistas, el derecho a trabajar el corredor como tal es del gobierno”, aclaró.

“Lo que vamos a hacer ahora es con autobuses que estén adecuados a sus precios, que tengan la calidad, es acomodar y sacar los carritos, pero no sacar ni a los chóferes ni a los propietarios para que diez tigueres se queden con la ruta de la 27”, destacó.

“El gobierno sabe que nosotros, de alguna manera movemos casi el 80% del gran Santo Domingo. No protestamos de otra manera cuando el corredor de la Lincoln y Churchill porque nosotros donde no somos parte no nos involucramos. Aquí la situación es otra, aquí en la 27 es otra y tenemos planteamiento de inclusión”, sostuvo.

