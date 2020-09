(VIDEO) Gobierno y Comité Político del PLD inician reunión

View this post on Instagram

La reunión prevista este jueves, entre la comitiva presidencial de Luis Abinader (@luisabibader), y el Comité Político (CP) del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), dio inicio puntual a las 5:00 pm, en la sala de reuniones del CP del partido morado. Se encuentran reunidos el presidente de la República, Luis Abinader, junto a los miembros de su gabinete; José Paliza (@jose_paliza), Lizandro Macarrulla y Roberto Fulcar (@roberto.fulcar). Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD