(VIDEO) Gobierno logra emisión de bonos soberanos por US$3,800 millones

El Gobierno a través del Ministerio de Hacienda (@minhaciendard), logró una emisión de bonos soberanos ascendentes a 3,800 millones de dólares en el mercado internacional, una cifra nunca antes colocada en la historia del país. La información la dio a conocer este jueves el ministro de Hacienda, Jochi Vicente (@jochivicented), mediante un mensaje grabado difundido por las redes sociales y los medios de comunicación. Continúa leyendo esta noticia haciendo clic en el enlace de nuestra biografía. #ElNuevoDiarioRD #Economia