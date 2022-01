(VIDEO) Gobierno hace uso incorrecto de la palabra “justicia independiente”, según abogada

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Yulibelys Wandelpool, abogada especialista en administración pública expuso que las veces en que el Gobierno se “ha vanagloriado” hablando de justicia independiente, hace un uso incorrecto del término, en virtud de que el Ministerio Público no es la justicia, sino un órgano destinado a la persecución y presentación de imputados ante la justicia.

“Lo primero que hay que aclarar es que el Ministerio Público no es la justicia, la justicia es administrada por los tribunales de la República que recaen directamente en el Poder Judicial, el Ministerio Público está llamado a la persecución y a la presentación de imputados”, sostuvo.

Wandelpool realizó estas declaraciones durante su intervención junto a Jhon Vladimir Bencosme en el programa “Agenda Ciudadana”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 48:33).

La especialista en administración pública criticó el hecho de que los fiscales Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, lanzaron la primera bola en el partido entre Águilas y Licey celebrado en el Estadio Cibao, tras considerar que ambos no están llamados a ser populares.

“Yo veo a unos directores de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa, buscando cámaras en un play. No es que no se diviertan, porque son humanos, pero deben entender que los fiscales no están llamados a ser populares, ni bonitos, ni queridos, por la labor que le corresponde”, declaró.

Sostuvo también que a su entender las prórroga solicitada por el Ministerio Público para presentar acusación formal a los implicados en el caso Anti Pulpo, le hace suponer que los expedientes no están totalmente blindados como este le ha hecho creer a la ciudadanía, y que más bien, estos realizaron un sometimiento a destiempo.

“El Ministerio Público solicita una prórroga para presentación formal al caso Anti Pulpo, y el fin de semana ellos se presentan vestidos de amarillo en el play, para generar sensacionalismo, populismos, y distraer a la sociedad de que ellos están haciendo su trabajo, de presentar un sometimiento a destiempo o que no se encuentran sustentadas todas las pruebas”, expresó.

Relacionado