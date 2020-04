View this post on Instagram

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció este martes que otorgará incentivos de 10,000 y 5,000 pesos en abril y mayo para el personal civil y militar que trata directamente con los infectados y los que presentan síntomas asociados al COVID-19. Asimismo, dijo que a partir de mañana se aplicarán las pruebas rápidas del coronavirus a ese mismo personal, debido a que por su trabajo está “inevitablemente” más expuesto que los demás. “De igual forma, vamos a aplicar las pruebas a los dominicanos que regresen del exterior”, refirió. Las fronteras del país aún están cerradas por aire, mar y tierra. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en la bio. #ElNuevoDiarioRD