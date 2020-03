(VIDEO) Gobierno beneficiará personas de bajos recursos a través del programa “Quedate en Casa”

View this post on Instagram

“En relación al costo de las medidas anunciadas para apoyar el empleo en los sectores formal e informal y de otras medidas para apoyo al sector salud, hemos identificado fuentes para financiarlas por un monto aproximado de hasta RD$32,062.5 millones. De estos, RD$12,000 millones serán obtenidos a partir de los recursos de las reservas técnicas en exceso que tiene el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL). Además, tendremos acceso a alrededor de RD$12,000 millones a través de un préstamo del Banco Central al Gobierno, en atención a la situación de emergencia nacional declarada por el Congreso Nacional. Finalmente, hemos gestionado el desembolso de 150 millones de dólares de un financiamiento ya contratado para casos de emergencia con el Banco Mundial”, informó el mandatario Danilo Medina, durante su alocución de este miércoles. #ElNuevoDiarioRD