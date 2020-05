(VIDEO) Gobierno asegura ha cumplido con informes al Congreso sobre el estado de emergencia

View this post on Instagram

durante estado de emergencia El Poder Ejecutivo informó este viernes que ha cumplido de manera rigurosa con el artículo 29 de la Ley 21-18 y la Constitución, al remitir al Congreso Nacional los informes detallados sobre las acciones tomadas durante el estado de emergencia para combatir el COVID-19. Así lo afirmó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, en el marco de la discusión en el Congreso Nacional para la prórroga del estado de emergencia por 25 días, a partir del próximo 2 de junio, solicitado por el presidente Danilo Medina(@danilomedina), para avanzar en la reapertura gradual y ordenada de la economía. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord