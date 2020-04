(VIDEO) Gobierno anuncia prohibiciones por Semana Santa quedan levantadas

View this post on Instagram

El ministro de la Presidencia(@presidenciard ), Gustavo Montalvo, aclaró que el toque de queda continuará en su horario establecido de 5:00 PM a 6:00 AM y que las únicas actividades empresariales permitidas son las que se llevan a cabo para mantener la cadena alimenticia, establecimientos de salud, farmacias y los servicios esenciales especificados en el decreto de emergencia. #elnuevodiariord