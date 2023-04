VIDEO: Gobert da puñetazo a su compañero Anderson en el juego de los Timberwolves

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- El francés Rudy Gobert fue llevado a los vestuarios por su propio equipo, Minnesota Timberwolves, tras dar un puñetazo a su compañero Kyle Anderson durante un tiempo muerto en el partido contra New Orleans Pelicans.

Los Wolves cerraban su temporada contra Pelicans y se jugaban una victoria importante para determinar su posición en el ‘play-in’, pero en un tiempo muerto de la primera mitad, Gobert y Anderson tuvieron un altercado que se saldó con un puñetazo del pívot francés en el pecho de su compañero.

Kyle Anderson and Rudy Gobert had to be held back after Gobert swung at Anderson in HEATED exchange 😳 pic.twitter.com/jvB9xawHNn

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2023