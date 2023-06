(VIDEO) Gobernadora le responde alcalde de Bayaguana sobre acusación de entorpecer proceso de titulación

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- La gobernadora de Monte Plata, Rafaela Javier Gomera, expresó que como representante del Poder Ejecutivo debe revisar cómo va el proceso de titulación de terrenos que se ejecuta en ese municipio, en respuesta al alcalde de Bayaguana Manuel Pantalio.

Mediante un video enviado a nuestra redacción, la gobernadora externó que munícipes que se han quejado a través de la aplicación de WhatsApp por el cobro de arrendamiento de terrenos que realiza el cabildo, pese a que, según el alcalde, hay personas que tienen varios años que no realizan el pago.

Javier Gomera replicó que puede hacer un recorrido con el alcalde y los veedores, donde la gente sienta que no se está cumpliendo el objetivo de este programa «que es de tanta importancia para las personas más necesitadas».

Agregó que, fue al ayuntamiento donde le explicaron la parte técnica del proceso, y dijo lo que había que corregir porque «el programa es para todos y beneficia a la gente más humilde, que es el interés del Gobierno del presidente Luis Abinader».

Mientras que, la gobernadora llamó al alcalde a sentarse en un diálogo para buscar solución a la gente porque ambos son Bayaguaneros, fueron compañeros de estudio y deben trabajar en beneficio de las personas.

La funcionaria Rafaela se expresó en esos términos tras ser acusada ayer por el alcalde de entorpecer el proceso de titulación de terrenos que está trabajando la Alcaldía de Bayaguana.

Pantalio aseguró que el ayuntamiento no puede medir ni censar en terrenos que no estén registrados a nombre de la Alcaldía y que no se ha excluido a ninguna persona de los lugares que han visitado.

