(VIDEO) Gobernadora estima “cheques pronto saldrán de Santiago y no de SD”; destaca desarrollo provincial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Refiriéndose al progreso que exhibe su provincia, la gobernadora Rosa Santos, consideró que de continuar el incentivo gubernamental hacia a la Ciudad Corazón, llegará el momento en que los “cheques se harán en Santiago” y no en la ciudad de Santo Domingo.

“Yo le digo a muchos capitaleños, señores cuídense, porque al paso que vamos, los cheques llegará un momento que se harán en Santiago, no se van a hacer en la capital”, comentó de manera jocosa.

Destacó que ningún gobierno se había preocupado por invertir tanto en esta provincia como el de Luis Abinader y esto ha generado una movilidad que contribuirá con el exponencial desarrollo de la ciudad de los Caballeros.

“Aquí ningún gobierno se preocupó por invertir en Santiago, como está invirtiendo Luis Abinader, por primer vez un presidente está invirtiendo primero en la movilidad, está movilizando las zonas francas para creación de empleos, está apoyando la inversión con el sector empresarial y todo esto está generando una movilidad”, emitió

La funcionaria emitió sus consideraciones al ser entrevista por los comunicadores Yannerys Paulino, María Elena Antigua, Paola Marte y Luis Pérez, en el programa “El Mundo Hoy”, desde el stand de El Nuevo Diario TV, previo a la inauguración de Expo Cibao 2022, en el Parque Central de Santiago de los Caballeros.

(Ver programa).

Retos de la Gobernación

Rosa Santos comentó que su principal tarea al asumir como representante del Poder Ejecutivo, fue lograr sinergia con todas instituciones de la provincia, debido a que entiende que una sola organización alcanza hacer el trabajo que requiere el desarrollo de esta zona; por tanto, garantizó que la Gobernación funge en la actualidad como una entidad de canalización.

“Nosotros hemos entendido que el alcalde es el primer gobierno que hay en una comunidad, el presenta el municipio, yo al Poder Ejecutivo y aunque somos de parcelas diferentes, cada quien respeta el territorio del otro y cuando hay que trabajar juntos se hace el llamado para que trabajemos juntos, pero también todas la instituciones del Estado están a disposición de la gobernación”, indicó.

Manifestó que a pesar de tener vida política, la Gobernación ha sido un reto, debido a que fue necesario eliminar la “imagen decorativa” que se había creado de la misma.

“Se veía como una gente que estaba para llevar chisme al presidente y para canalizar y resolver cosas, también se quedaba en la cabecera, la gente en los municipios los distritos tampoco tenía oportunidad de ver al gobernador. Nosotros hemos abierto la gobernación a la participación de todos los comunitarios, del partido, de la sociedad civil, del empresariado, sin banderas políticas, porque yo soy la gobernadora de todos, de la misma manera en que el presidente es de todos”, narró.

Asimismo, mencionó que uno de los desafíos que afrontó fue lograr que desde Santo Domingo se destinen los recursos y el equipamiento necesario necesarios para que las entidades puedan dar un buen servicio.

“Las gobernaciones antes no se interesaban en saber que le faltaba al Cabral y Báez, ahora es diferente, ahora estamos al tanto de lo que falta, lo reclamamos para que llegue”

La presidenta provincial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que han podido afrontar la falta de empleo, siendo esta la principal problemática a la que se enfrentaba su organización política.

“Para resolver las cosas solo hace falta disposición, empoderamiento y ser responsable con los compromisos realizados en un momento determinado y yo he asumido eso, lo he asumido como gobierno y lo he asumido como presidente, hasta ahora estoy viva”, pronunció.

Relacionado