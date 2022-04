(VIDEO) Gobernadora de San Pedro de Macorís niega en la provincia se haya prohibido el gagá

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La gobernadora de San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva, negó este miércoles que en la provincia se haya prohibido la celebración folclórica conocida como el gagá.

“El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta que se reunió el viernes, nosotros jamás hemos emitido una resolución que diga que está prohibida su circulación, nosotros no hemos hablado de eso. Yo no sé de dónde han sacado que en San Pedro de Macorís está prohibida la circulación del gagá, eso no es cierto”, manifestó a la prensa.

Villanueva hizo esas declaraciones al sostener un encuentro con 18 representantes de grupos folclóricos pertenecientes a distintos municipios de la Región Este y Sureste, a los cuales les fueron trazadas las pautas a seguir en la Semana Santa 2022.

El encuentro, también participaron: el general Azcona Reyes; Juan Ramón De Los Santos; director provincial de Salud, Maxwell Polanco; director Defensa Civil; los representantes fiscales, representantes del Ayuntamiento, COBA, Medio Ambiente, entre otros.

En el encuentro se dio lectura a un comunicado que detalla que los mismos deben solicitar su carta de ruta por la vía del Departamento de Tránsito y Transporte del Ayuntamiento de la provincia, sin el cual no podrán movilizarse en el municipio.

También, deben pedir la asignación de una ruta realizada por la Defensa Civil y designación de la Policía Nacional como ente de seguridad y supervisión, dejando autorizados los que celebran el gagá de la Treinta de Marzo, y Villa Esperanza, con dirección a la zona rural y bateyes.

