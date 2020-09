(VIDEO) Gobernación de Azua gestiona construcción de viviendas para familias afectadas por incendios

View this post on Instagram

La gobernadora de Azua, Grey Pérez Díaz, informó este lunes que está gestionando a través del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) la construcción de tres viviendas para dos familias del municipio Tábara Arriba y una de Las Charcas que perdieron sus casas en un incendio. “La situación que viven estas familias es muy penosa, ya que perdieron todas sus pertenecías en esos incendios, por lo que ya se notificó a las autoridades correspondientes para que a esas tres familias se les construya una vivienda digna”, aseguró Pérez Díaz durante su visita a las personas afectadas. Antonia Beltré García y Abel Antonio Agramonte, dos cabezas de familia que vivían alquilados en la misma vivienda en el municipio Tábara Arriba, aseguraron que el incendio se produjo en el momento en que llegó la energía eléctrica, lo cual -a su entender- provocó un alto voltaje. Continúa leyendo esta noticia haciendo clic en el enlace de nuestra biografía. #ElNuevoDiarioRD