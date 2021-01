(VIDEO) Gloria Reyes alega atraso en pago de “Quédate en casa” se debe a hackeo en Digepres

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La directora del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), Gloria Reyes, informó este miércoles de que el atraso en el pago del subsidio estatal ‘Quédate en casa’ se debe a que el sistema de la Dirección de Presupuesto (DIGEPRES) fue hackeado por desaprensivos, asegurando que se está trabajando arduamente para que dicho depósito se realice lo antes posible para beneficio de la población.

“Ustedes saben que la Dirección de Presupuesto tuvo un hackeo en su sistema recientemente, lo cual afectó significativamente el funcionamiento de Digepres, entonces eso nos ha afectado en el proceso de pago, pero en los próximos días estaremos haciendo ese depósito que yo sé que es tan esperando”, aseveró Reyes.

Reyes emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

“Pretendíamos hacerlo el 20 de enero pero lastimosamente por la situación que se ha presentado en Digepres se ha retrasado, es muy probable que a mediados de la semana próxima tengamos el depósito, sé que hay muchas expectativas y es entendible, no hemos dejado de trabajar para que esto se haga a tiempo”, indicó.

En lo referente a una nueva metodología para realizar dichos pagos, Reyes expuso que “nosotros estamos estableciendo un nuevo método, normalmente se hacía un pago cada quincena, ahora estamos definiendo un pago único para el ‘Quédate en casa’, que será a final de cada mes, en este año es normal que haya retrasos”, expuso.

Igualmente, dijo que es normal que con la llegada de un nuevo año también se presenten retrasos en los pagos debido al atraso en los presupuestos que se entregan a las instituciones.

Programa “Familia feliz”

Tras ser preguntada sobre la participación de Prosoli en el recién anunciado programa del Gobierno denominado “Familia feliz”, Reyes dijo que la institución que dirige apoyará en el proceso de la creación de los manuales operativos para la selección de las familias que serán beneficiadas de los subsidios y bonos que entregará el Estado.

“Estos serán entregados a familias que en ciertas circunstancias no podían acceder a un financiamiento para su vivienda, como lo anunció el presidente de la República mediante un proyecto especial que coordina el Ministerio de la Presidencia, se apoyará a desarrolladores para que puedan construir viviendas a precios asequibles”, dijo.

Agregó además, que el Gobierno apoyará con subsidios para el inicial y con el costo de los Itbs para que una familia con ingresos por debajo de los $16 mil o $20 mil pesos pueda optar por una vivienda cuyo valor oscile hasta los $800 mil pesos.

“Siempre es un barrera importante el inicial de una casa, pero además el costo de la mensualidad, estaríamos hablando del pago de un alquiler que podría rondar los $3,600 pesos en adelante”, agregó Reyes.

Despolitizar ayudas del Gobierno

Gloria Reyes dijo que desde su perspectiva personal, para despolitizar las ayudas que son entregadas desde el Gobierno se debe tener la decisión de que quien no deba estar en esas ayudas debe salir de dichos programas, creándose los mecanismos para que otros que la necesiten puedan acceder a ella.

“Es una decisión difícil, después de entregar una ayuda a una persona después de tantos años, sin que esta haya logrado ninguna capacidad para la autonomía, entonces sacarla cuesta porque si la mantienes dependiente es una población manejable vulnerable”, agregó.

Igualmente, refirió que la despolitización es una de las tareas principales del presidente Abinader, donde se trabajará para acompañar a las familias para que salgan de los programas con un empleo, con vivienda y salgan de la pobreza.

“No es que vamos a sacarlas del programa, no, vamos a apoyarla para que no requieran y no necesiten la ayuda del Gobierno, eso se logra con mucho esfuerzo y mucha responsabilidad política, que es lo que se busca con la transformación de los programas sociales”, enfatizó.

Supervisión de ayudas sociales

Al ser preguntada sobre los criterios y la transparencia en la entrega de ayudas sociales por parte del Gobierno, Reyes dijo que en Prosoli existe un cuerpo de veeduría social y fiscalización, donde aseguró que se afianzan los organismos de monitoreo y fortalecimiento ya que es un punto importante de la institución.

“Tenemos el acompañamiento de organismos internacionales como es el PNUD, el Banco Mundial y el BID, donde hay proyectos en conjunto y que evidentemente son parte de esa veeduría, para que en estos procesos se garantice su transparencia”, aseveró la funcionaria.

En ese orden, dijo que Prosoli realiza un cruce constante entre las instituciones los cuales permiten validar que el proceso se realiza de acuerdo a lo establecido en los manuales operativos de las instituciones.