(VIDEO) Glenn Davis: Velazco hoy no es superintendente de Electricidad porque le “faltó sensibilidad humana”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y dirigente político Glenn Davis Felipe sostuvo este lunes,, que Rafael Velazco Espaillat no está hoy en el cargo de superintendente de Electricidad, porque el acto de haberse aumentado el sueldo en medio de un disgusto colectivo por el tema eléctrico, demostraron que le faltó sensibilidad humana y a partir de ese hecho se convirtió en una piedra en el zapato para el presidente Luis Abinader.

Sostuvo que la renuncia del superintendente de Electricidad el pasado domingo, no es más que una “salida amigable” del Gobierno porque el presidente de la República no podía dejar pasar que el hoy exfuncionario, no haya puesto el oído en el corazón de un pueblo que la está pasando mal.

“Él hoy no está en ese cargo por su mala cabeza, mientras usted ve padecer a la sociedad, en descontento por la tarifa eléctrica viene y dice ‘ah vamos a subirnos el sueldo’, ¿Cómo usted cree que cae eso?, el presidente obviamente tenía que quitarse esa piedra del zapato, esperaban que se lo aplaudiera en medio de todo lo que está viviendo con los reclamos de la población en cuanto a ese tema”, preguntó.

El comunicador sostuvo sus planteamientos en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Consideró además, que la renuncia de Velazco Espaillat tiene similitud a la que realizó el exministro de Salud Pública, Plutarco Arias, en febrero de 2021, en el sentido de que a su juicio, ambas cartas de dimisión mostrarían en alguna forma disgusto.

“Claramente que hay algo dentro de la carta, que refleja cierto nivel de que se produjo con rapidez y en momentos de ira y es verdad, él hoy no está en ese cargo por su mala cabeza que estuviera o no aplicando la normativa no es algo con lo que yo tengo que ver”, manifestó.

También, Felipe sostuvo que todos los problemas que se estarían viendo en este sector, seguirán ocurriendo hasta que el presidente Luis Abinader tome la decisión de cambiar al titular de Energías y Minas.

“Yo dije de donde venían los problemas, del ministro de Energías y Minas, me dirán que una cosa no tienen que ver con la otra, pero si tiene que ver y no es verdad que ese sistema en el país va a funcionar como el presidente quiere que funcione hasta que ese señor esté liderando ese sector”, expresó.

