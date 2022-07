(VIDEO) Ginecólogo asegura RD inventó sus propias causas para practicar cesáreas  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ginecólogo y obstetra Michalr Trinidad Batista, expresó que los textos de la medicina establecen que causas absolutas y relativas pueden hacer que un profesional determine que la cesárea es el método más seguro para la madre y el bebé al momento del parto; sin embargo, pronunció que la República Dominicana ha inventado sus propios motivos para realizar el procedimiento quirúrgico, convirtiéndolo en el tipo de alumbramiento más practicado.

Sostuvo que el termino utilizado en la actualidad es desesperación obstétrica: cuando el médico tiene muchos pacientes y no quiere detenerse a dar seguimiento a una labor de parto, porque el proceso le tomaría mucho tiempo y en consecuencia no podría cumplir con su agenda.

“Cuando digo que la República Dominicana ha inventado sus propias causas, es porque ahora existe la desesperación obstétrica, de que el médico tiene más pacientes y no se quiere sentar a seguir una labor de parto”, expresó.

En una entrevista realizada por la doctora Amelia Ledesma Duval y Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Trinidad Batista precisó que en ocasiones son las pacientes que solicitan el parto por cesárea; por lo que calificó como antiético que los médicos accedan sin ser necesario.

Sostuvo que las indicaciones de cesáreas deben estar justificadas, porque si una paciente fallece, el primer cuestionamiento será la razón que motivó la cirugía, debido a que el 64% de las pacientes que fallecen en medio del parto fueron sometidas a una cesárea.

“En Latinoamérica ocupamos el segundo lugar en embarazos en adolescentes, pero no es indicación de cesárea, tener 15,14 o 13 años no es indicación de cesárea, ni es indicación de cesárea tener más de 35 años aunque sea factor de riesgo para alguna complicación del embarazo, no lo es para una complicación al momento del parto”, emitió.

Mencionó que de acuerdo con los textos médicos, son consideradas causas absolutas aquellas que impiden al bebé descender por el canal vaginal.

“Cuando la madre tiene más de dos fetos, cuando tiene más de dos cesáreas, cuando el bebé no viene en posición, cuando el bebé tiene una hidrocefalia o cuando la placenta está delante y no puede descender, son las causas absolutas; o sea, que no hay forma de que descienda por el canal vaginal”, explicó.

Además, indicó que en lo relativo se toma en cuenta si la madre tiene herpes o alguna infección de transmisión sexual y el sufrimiento fetal agudo.

