(VIDEO) Ginecóloga Noemí Guerrero: Médicos hacen de todo para salvar vidas sin necesidad que existan tres causales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La obstetra, ginecóloga y colposcopista, Noemí Guerrero, consideró este viernes que los médicos agotan todos los procedimientos científicos y técnicos cuando se trata de salvar la vida de una madre y su hijo, sin la necesidad de que existan tres causales, al tiempo de indicar que para los colegas especialistas las tres causales no existen y no son tomadas en cuenta.

“No es cierto de que en nuestro ejercicio médico nosotros estemos dejando morir las pacientes como se quiere vender, por eso es que para nosotros las causales no existen, no las tomamos en cuenta”, expresó.

“Nosotros entendemos que podemos realizar nuestro ejercicio medico y profesional sin este tema de las tres causales, ahora bien, ¿dónde viene el debate? en que hay mucha gente que piensa ‘las están dejando morir’”, sostuvo.

Guerrero emitió sus comentarios durante una entrevista realizada en el programa El Nuevo Diario AM.

Además, resaltó que el artículo 110 de la Constitución dominicana expone que el ejercicio médico no es penable, siempre y cuando ese médico agote todo a su disposición para tratar de salvar las dos vidas.

“El médico no es penable porque ahí yo estoy haciendo una consecuencia de doble efecto, o sea, yo estoy haciendo un acto tratando de salvar una vida, pero debido a esto una vida se perdió, entonces eso no es penable, los médicos no somos penados por eso”, indicó.

En cuanto a la causal que busca despenalizar el aborto cuando hay una malformación fetal, indicó que no es algo que se puede diagnosticar con exactitud porque en los estudios existe un margen de error de un 10% a un 15%, por lo que destacó que por eso “ningún estudio en medicina es 100% fiable”.

“Hace un mes venía un bebé con un posible síndrome de Edwards, que es incompatible con la vida, pero al final seguimos con el embarazo porque nosotros sabemos lo que está adentro cuando uno lo saca, y cuando el bebé nació solo vino con una atresia esofágica y es algo que es curable”, resaltó.

En ese sentido, indicó que cuando se presentan casos en donde se tiene un diagnostico poco favorable, no significa que se va a sacar el bebé antes de tiempo, sino que “se debe dejar que el feto tenga una muerte natural de forma digna”, si es el caso.

“Aquí las personas deben entender que la vida intrauterina es un ser humano, y cuando entiendan eso, van a luchar por la dignidad que tiene ese bebé dentro del útero”, agregó.