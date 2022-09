(VIDEO) Ginecóloga exhorta a homólogos no indicar procedimientos estéticos innecesarios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Evaluando los riesgos que puede representar cualquier procedimiento médico, la ginecóloga Amelia Ledesma, apela al buen criterio de sus homólogos de la medicina estético vaginal para que eviten recomendar o aprobar a pacientes cualquier intervención innecesaria.

Comentó que el ejercicio de la medicina debe estar apegada a la ética profesional, donde los diagnóstico son el resultado de una evaluación de calidad.

“De la mano debe ir el beneficio del paciente, para que esa paciente vuelva dónde usted, que no tenga un problema o una complicación posterior a… y que sea ese paciente que salga a la calle y multiplique la efectividad de los procedimientos que le fue realizado”, expresó.

Ledesma Duval realizó estas exhortaciones durante una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, durante la cobertura especial brindada por esta planta televisiva a Expo Cibao 2022, desde el Parque Central de Santiago de los Caballeros.

(Ver programa).

Narró que ha recibido pacientes menores de 21 que optan por algunos procedimientos solo por estar a la moda, pero cuando el diagnóstico les dice que no lo necesitan, deciden buscar otras opiniones.

“De ahí es que vienen las complicaciones y los problemas”, precisó la especialista, argumentando que en el caso específico del tensado vaginal: un procedimiento que busca estrechar la zona íntima femenina, es de los que solo debe realizarse cuando la paciente lo necesita.

“Cuando tiene una indicación médica y por eso es que va de la mano con la evaluación”, comentó.

Asimismo, destacó que en ocasiones en vez de buscar una evaluación adecuada, optan por preguntar el precio de ciertos procesos a través de las redes sociales, obviando la parte más importante, su salud.

“Es importante que las chicas que sepan que necesario someterse a una evaluación médica para que su usted necesita el procedimiento, someterse a eso, porque de ahí es que después dice las pacientes: yo me lo hice, pero no me hizo nada, es que no te va hacer nada si no lo necesitas”, precisó.

