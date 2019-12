(VIDEO) Gilberto Serulle ante JCE: Tengo 11 años usando el nombre La Fuerza del Pueblo

View this post on Instagram

Pueblo EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exalcalde de Santiago de los Caballeros Gilberto Surulle objetó este lunes el nombre político de La Fuerza del Pueblo que identifica la organización de Leonel Fernández Reina (@leonelfernandez), al afirmar que lleva 11 años utilizándolo en sus actividades proselitistas. “Tengo 11 años usando ese nombre en Santiago, de modo que el Partido De los Trabajadores Dominicanos (PTD) no puede seguir usando ese nombre”, expresó Surulle. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do