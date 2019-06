(VIDEO) Giancarlo Stanton pega jonrones en partidos consecutivos; parece estar listo

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El pelotero Giancarlo Stanton ya parece estar listo para volver a la alineación de los Yankees, esto luego de conectar cuadrangulares en partidos consecutivos durante su proceso de rehabilitación.

En su asignación de rehabilitación, el cañonero se voló la cerca por segundo partido consecutivo con Clase-A Tampa, bateando de 4-2 con dos bambinazos hacia la banda contraria el miércoles.

“Me sentí bien; ya tengo el timing. Pienso que seguiré jugando en Ligas Menores hasta el fin de semana y espero volver al equipo grande la próxima semana”, señaló Stanton después del partido.

B-3rd: HE DID IT AGAIN!

HOME RUN, GIANCARLO STANTON!!!!

A blast off the batter's eye puts us back in front – his 3rd HR in 3 games with the #Tarpons!

End- 3rd: Tampa 2, Fort Myers 1 pic.twitter.com/anhc6phire

— Tampa Tarpons (@TampaTarpons) June 12, 2019