(VIDEO) Geremew gana en Seúl, Do Nascimento mejor marca entre nacidos fuera de África

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- Mosinet Geremew, subcampeón mundial de maratón, se convirtió este domingo en el segundo etíope que gana el maratón de Seúl al imponerse con un tiempo de 2h04:43 a su compatriota Herpasa Negasa (2h04:47) y al brasileño Daniel Ferreira do Nascimento, que acreditó la mejor marca de todos los tiempos conseguida por un atleta nacido fuera de África: 2h04:51, nuevo récord sudamericano.

Do Nascimento, de 23 años, batió el récord del área que estaba en poder de su compatriota Ronaldo da Costa desde el 20 de septiembre de 1998, cuando hizo récord del mundo en Berlín con 2h06:50.

En el ránking mundial de todos los tiempos, por delante de Do Nascimento sólo hay dos atletas procedentes de países no africanos (el belga Bashir Abdi, decimocuarto con 2h03:36, y el turco Kaan Kigen Ozbilen, vigésimo noveno con 2h04:16, pero ambos nacieron en África, en Somalia y Kenia, respectivamente.

Mosinet Geremew 🇪🇹 wins Seoul Marathon with a new course record – 2:04:43 pic.twitter.com/8ckeMpiaIL

El nuevo plusmarquista sudamericano se pasó al maratón el año pasado. Debutó en Lima con un tiempo de 2h09:05 que le clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y una semana después se proclamó campeón sudamericano de los 10.000 metros en Guayaquil (Ecuador) con un crono de 29:18.

En el maratón olímpico de Sapporo Do Nascimento recibió la atención de las cámaras cuando marchaba en el grupo delantero e intercambió saludos con el número uno mundial, el keniano Eliud Kipchoge, con quien había entrenado durante unos meses en Kenia. Una lesión muscular le obligó a abandonar en Sapporo a mitad de recorrido, pero en diciembre pasado ya estaba recuperado para correr en Valencia, donde se clasificó undécimo con un registro de 2h06:11.

Geremew, de 30 años, ha vencido en Seúl con nuevo récord de la carrera surcoreana, que cumplía su 76 edición, batiendo la marca de 2h05:13 del keniano -ahora surcoreano- Wilson Etupe. Partía con la mejor marca de los participantes (2h02:55, cuarta de todos los tiempos) e hizo honor a los pronósticos.

Now, Mosinet Geremew and Herpasa Negasa! Leaving Daniel Do Nascimento in 3rd place. Amazing tactical race today in Seoul. pic.twitter.com/kJ1ktPSkJo

— Alek Duda (@alek_duda3) April 17, 2022