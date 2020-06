(VIDEO) Gerardo Suero: fue muy difícil tener que abandonar el país para irme a EE.UU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jugador dominicano de baloncesto Gerardo Suero contó este lunes que fue muy difícil para el tener que abandonar el país e irse a vivir a los Estados Unidos, indicando que nadie sabe el sacrificio que hay que hacer cuando una persona persigue lo que quiere en la vida.

“Yo decía yo me quiero ir, quiero llegar a la NBA, tú sólo piensas en eso, no piensas en la lucha que se va a coger, no sabes lo que eso conlleva”, aseveró Suero.

Igualmente, indicó que la situación fue bien difícil al llegar al extranjero ya que tenía inconvenientes con el clima y con el idioma ya que sólo sabía decir “Hello” y “Bay”.

Suero emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los cronistas deportivos Ramón Estévez y Ricardo Rodríguez, en el programa “Deportes En Línea”, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

“Cuando llegué en febrero del año 2007 estaba nevando, la nevada más fuerte registrada, le dije papi yo me quiero ir para atrás, yo no quiero estar aquí”, narró el dominicano.

Juego con los Titanes del Licey en RD

Tras ser abordado sobre su regreso a la República Dominicana en el año de 2012, Suero contó que no sintió ningún tipo de presión al jugar con los Titanes del Licey, a pesar de que ese fue su primer año, ya que asegura que siempre ha confiado en su trabajo y en Dios.

“Yo no tenía presión, sí sabía que tenía que demostrar algo en el país. Me esforzaba para que vieran mi juego y mi forma por la cual me dí a conocer en ese tiempo”, aseguró el basquetbolista.

Draft NBA de 2012

Suero contó que se arrepiente de haber dejado la universidad, razón por la cual no pudo ser elegido en el draft de la NBA, indicando de haber estado mejor orientado no hubiese sometido su nombre en el sorteo, para así poder estar habilitado para un próximo año.

Inicios como deportista

Suero indicó que practicaba muchos deportes desde temprana edad, debido a que sus padres ambos eran atletas, su padre era corredor de atletismo, y su madre era lanzadora de la jabalina.

“Papi nunca puso presión, el te apoyaba en lo que fuera, pero sí me exigía entrenar, para que así uno siempre estuviera en forma, nunca me presionó para que tuviera que hacer atletismo”, puntualizó el jugador.

Suero habló de otros importantes temas sobre su trayectoria deportiva, su carrera en el baloncesto universitario, además de su paso por la selección dominicana de baloncesto.

