(VIDEO) Gerardo Lares estrena video de su tema “Perdono y olvido”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El “Príncipe Azteca de la bachata”, Gerardo Lares, lanzó su videoclip titulado “Perdono y olvido”, producido por la compañía Moondance Entertainment Group.

“Perdono y olvido”, plasma de forma pintoresca un tema tan actual como la historia de un hombre enamorado, que por el toque de queda se cree engañado por su esposa, interpretada por Rosa Marte, conocida como la “Rubia del toque de queda”, y su acompañante un taxista, personaje dado vida por el comunicador Julio Clemente.

Al darse cuenta de su error le suplica a su amada… “Que no importa lo que hiciste ayer. Si te has equivocado. He estado tan ciego que no te he escuchado. Pero creo que ahora puedo continuar. Que no entiendo mi vida sin ti. Te perdono y olvido. Que quiero intentarlo si aun no te he perdido. Que hay tantos momentos que quiero salvar.”

Este trabajo audiovisual de casi cuatro minutos fue dirigido por Jonathan Hernández en distintos puntos de la capital dominicana y cuenta con la más avanzada tecnología en filmación y tratamientos de colores para brindar al espectador un trabajo con la calidad que le caracteriza.

“Es un verdadero honor trabajar con este grupo de de gentes tan lindas que ya son parte de mi familia”. Lares dice sentirse satisfecho con el equipo de producción ya que es la tercera oportunidad que tiene la oportunidad de trabajar con profesionales del calibre de Aleja Flores en el estilismo, Gladys Santana en la producción al igual que todos los actores y modelos que participaron en darle vida a esta historia.

“Perdono y olvido” el corte más reciente de Gerardo Lares, se encuentra dentro de las primeras posiciones en República Dominicana. De acuerdo al Chart de Monitor Latino, el tema, alcanzó en su primera semana de lanzamiento el top 10 siguiéndole los pasos a los temas anteriores “Quédate con él” y “Mi segunda vida” que se colocaron en el top 20 de los Billboards Tropicales.

Para el novel bachatero, oriundo de Michoacán, México y que cuenta con varios temas de su autoría en su primer álbum, “Bachata Azteca”, sus sueños son darse a conocer a través de la música a nivel internacional.

Tanto la canción como el video se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales, radio local y en rotación en los videos canales más importantes. Puedes seguir a este artistas en sus redes con el nombre @glaresmusic.

