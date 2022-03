(VIDEO) Geovanny Leyba cree presidente debe hablar menos y hacer más para que la gente coma

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario de Industria y Comercio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Geovanny Leyva, sostuvo este lunes que el presidente Luis Abinader “habla mucho”, pero no dice lo que la población quiere escuchar y exhortó al mandatario a gobernar para la mayoría y hacer un esquema donde la economía funcione y también la gente coma.

“Los acuerdos grandes aquí tienen que ser en inversión social para que la gente coma, porque las personas no están comiendo al mediodía arroz, habichuela y carne, el gobierno eso lo ve como un gasto, nosotros lo vemos como gobernar para la gente, señor presidente Luis Abinader, comer no es un lujo, es una necesidad”, expresó.

Leyva fue entrevistado por los comunicadores Alberto Tavárez y Yineuri Díaz, en el programa “Alternativa”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.



Consideró que ya no genera expectativa en la ciudadanía que el presidente se dirija al país, porque la gente no sentiría que le van a dar respuesta a sus necesidades y dijo que eso fue lo que pasó en el discurso del rendición de cuentas del mandatario, que “la gente no escuchó lo que quería”.

“La gente quería escuchar que había una solución a corto plazo para que el arroz pasara de RD$35a RD$20 como lo dejó el PLD, la gente quería escuchar que el pollo no lo iba a tener que comprar a RD$80 pesos y que volvía a RD$40 pesos la libra como lo dejó el PLD”, sostuvo.

Asimismo, consideró que la gente no quería escuchar que había suficientes productos en los anaqueles de los comercios, porque la solución a los altos precios no es que se encuentren llenas las góndolas, sino que la población pueda tener acceso a los alimentos.

Además, cuestionó que el gobierno del cambio se regocije de aumentar la cantidad de beneficiarios de la tarjeta “Supérate”, porque esto lo único que indicaría es que ahora hay más pobreza y más personas que requieren de la ayuda social.

“Hoy el presidente anuncia que va a tener una alocución a las 9:00 de la noche, pero la gente no espera que diga nada porque tanto que ha hablado y tan poca respuesta le da a las mayorías. Vemos que este es un gobierno que le da mucha respuesta a lo que es un pequeño grupo de amigos empresarios, que le ha ido muy bien en este gobierno”, dijo.

También, Leyva sostuvo que el gobierno ha abandonado el campo, cuando el 85 % de lo que se producía en el país en los gobiernos del PLD era de producción local, sin embargo, en la actualidad las autoridades “dan permisos de importación de manera descontrolada a amigos que hicieron campaña”, lo que tendría los anaqueles llenos de productos importados.

“¿Qué haría yo en este momento? convocar a las reales federaciones de comerciantes, nos reuniéramos con los productores del agro, que producen los alimentos y con los que los procesan, que son los industriales y le dijéramos al señor presidente que hay que blindar lo que es el arroz, habichuela, carne, huevo y harina”, planteó.

Conflicto Rusia-Ucrania

El dirigente político reconoció que lo que ocurre actualmente entre Rusia y Ucrania está disparando los precios del petróleo, no obstante, dijo que los problemas que derivan de esas crisis y que afectan al país deben ser resueltos por el gobierno, porque para eso se eligen gobernantes.

“Hoy estamos hablando de que el costo del barril está a más de 140 dólares, pero no es que nos enteramos de que ya hoy lo estamos comprando a ese precio, estamos hablando de que el precio de hoy es el combustible que llegará en semanas posteriores, ¿Qué está haciendo el gobierno?”, cuestionó.

Dice que el alza de los precios de los combustibles en el país se debe a que el gobierno encabezado por el presidente Abinader “improvisa, porque no tiene la intención o no sabe lo que hay que hacer”.

“Yo dudo que él no sepa, él sí sabe bien lo que está haciendo, que está gobernando para un pequeño grupo de amigos empresarios y eso lo está haciendo muy bien, entonces no es que no sabe, aparentemente es peor la situación, no quiere”, agregó.

