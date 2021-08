(VIDEO) Georgina Duluc: Siempre he abogado por la igualdad de derechos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La bella y talentosa Georgina Duluc, vuelve a estar en la palestra pública demostrando como siempre, sus dotes de diva que viaja por el mundo luego del éxito cuando visitó Dubái, ahora estará recorriendo los maravillosos lugares de Egipto en un tour único donde la catalogarán como la “reina del oriente”.

Georgina es siempre una caja de pandora, llena de sorpresas, una mujer única en su clase que con su destellante sonrisa mostrando que vive una vida plena y en paz, por eso viene en este nuevo proyecto de viaje donde estará acompañada de todos los interesados para descubrir lo mejor las tierras egipcias.

La denominada por años como la reina de las alfombras en los premios Casandra (hoy Soberano), contó a El Nuevo Diario que una de las cosas que más ama es viajar, por esa razón combinó el placer con el negocio, eso vino a raíz de la pandemia.

“Además de ser un proyecto bonito es interesante, a la gente le gusta viajar. Estaba por salir, ya teníamos un año trancado, y de ahí fuimos a Dubái un grupo muy chulo donde gozamos muchísimos porque no había covid, donde nos sentimos libres”, agregó.

Duluc dijo que este nuevo viaje, que será esta vez a Egipto, no será cultural, ni histórico, ni documental, sino que es para diversión y relajación, pero sin dejar de aprender.

“Egipto es una civilización milenaria, que es un pueblo místico con mucha historia y a mí desde pequeña me gustó la historia y más la egipcia que es definitivamente, interesante”, manifestó.

La lucha debe continuar…

Tras su exitosa y exuberante carrera, la Duluc ha estado apoyando los grupos sociales como la comunidad LGBT y las tres causales, luchas que están siendo libradas por incongruencias vividas en el Congreso al momento de tomar decisiones y aprobar leyes que violan el derecho de referidos sectores.

En el caso de la Comunidad LGBT, Georgina Duluc contó que se siente feliz al ver cómo se están llevando las manifestaciones porque este sector debe ser escuchado y respetado, ya que también son seres humanos, motivándolos a seguir sus luchas porque algún día se verán resultados positivos en la sociedad.

“Yo creo que la lucha debe continuar, no va hacer fácil, no va hacer ahora, no hacer el mes que viene, ni este año, es algo que va a tomar tiempo porque nosotros tenemos otra mentalidad, tenemos otra cultura”, agregó de forma sincera y abierta.

Sostuvo que siempre ha abogado por la igualdad de derechos, porque nunca se ha visto en una situación de discriminar a nadie, por absolutamente nada, menos por su orientación o preferencia sexual.

“Me parece ridículo y absurdo ver que una persona discrimine a otros por su color de piel, por la religión que profesa, que sea xenofóbico, es una tontería. Me parece increíble que en el siglo 21 todavía, estemos hablando de este tema”, manifestó Duluc.

También, resaltó la lucha de cientos de mujeres que piden a voces la aprobación de las tres causales.

“Nadie tiene el derecho de decirnos que hacer con nuestro cuerpo, ya que uno tiene la decisión de hacer con su cuerpo lo que quiera, y de elegir sí se hará o no un aborto”, sostuvo de carácter fuerte Georgina Duluc.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord)



Enfatizó que todos en el país todos deben estar protegidos por los mismos derechos ya que son seres humanos.

Toda una muchachita

Georgina Duluc dijo a El Nuevo Diario que el secreto para su eterna juventud es que está viviendo una vida sana y tranquila, sin problemas y sin molestias.

“Siempre me he alimentado bien, duermo bien, no tengo cargo de conciencia, yo vivo feliz, vivo mi vida y vivo a mi manera. Creo que ser libre, vivir como uno quiere sin ataduras, ni problemas, ayuda mucho. Aparte del ejercicio y otras cosas”, agregó de forma serena, demostrando que está llena de plenitud y conforme.

¿Baila, dominicana baila?

Tras anunciarse a Georgina Duluc como una de la conductora del reality “Baila, Dominicana Baila”, con todo y fecha de estreno, pero esta es la hora en que el programa no ha salido al aire, sin conocerse las razones fehacientes que llevaron a producción a no emitirlo.

A la cuestionante que se le hiciera a la también actriz y productora, dijo que no sabe ninguno de los motivos por los cuales el reality, que fue grabado en un hotel de Punta Cana, ha sido puesto en la pantalla chica.

“Grabamos el reality, incluso el último capítulo duró 18 horas, pero yo no puedo decir por qué no ha sido estrenado, ya que a mí me contrataron como conductora y las interioridades del asunto yo no las sé”, manifestó.

Duluc agregó que no sabe si parte de la situación es por el canal emisor o por la producción, lo único que tiene cierto es que todavía los jóvenes que participaron representando la comunidad dominicana en Nueva York siguen en el país, y todavía no se tiene una respuesta clara de la situación.

Sin duda que el talento e imponencia de esta hermosa mujer es de admirar, una diva en todos los sentidos así será la eterna Georgina Duluc.

elmerfeliz@gmail.com

Relacionado