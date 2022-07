(VIDEO) Gente necesitada llama a Abinader “bajar del trono” y escuchar su clamor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ciudadanos de diferentes edades, encabezados por la activista social Patricia Ramírez, protestaron este martes en los alrededores del Palacio Nacional, con el fin de pedirle al presidente Luis Abinader “bajar del trono” para que escuche sus precariedades y les extienda la mano.

Tal es el caso del señor de edad avanzada Juan Francisco Rosario, quien entre lágrimas explicó que vive en condiciones precarias en una pequeña “chocita” prestada, la cual está siendo reclamada por su propietaria, por lo que en cualquier momento podría quedar en las calles.

Rosario también clama por la mano solidaria del Gobierno para operarse de catarata, diciendo “necesito operarme, después yo buscaré dónde vivir, aunque sea debajo del puente”.

Asimismo, señaló que él y su esposa no procreación hijos y su única entrada para conseguir sus alimentos es la tarjeta Supérate, pero debido al alto costo de la vida no es suficiente.

Aparte de esta pareja, otras personas también mostraron sus precariedades.

Ramírez explicó que tiene el caso de una niña que necesita una silla de ruedas y un tratamiento médico.

Otros claman por una casa donde vivir

Ramírez explicó que estas personas acuden a ella y ella las ayuda con cosas materiales que consigue a través de diferentes ciudadanos que la conocen, “pero todavía no he podido llegar a la ayuda de un señor que tiene tres años postrado en una cama”.

Al hablar de otro caso, señaló que “tengo a la señora Ivelisse que pelea con las culebras, porque donde ella vive, en Villa Liberación, es uno de los sectores más pobres que tiene RD y no sé qué es lo qué están haciendo con el dinero”.

Quiere ver al presidente

Ramírez explicó que esa protesta es una “huelga de hambre indefinida”.

“Yo voy a dormir ahí, no sé cuánto tiempo voy a durar ahí porque hasta que el presidente no baje del trono no me voy de aquí, pase lo que pase”, advirtió.

Además, dijo que tiene una lista de mujeres que sufren violencia de género y un documento que quiere entregárselo al mandatario.

“No quiero intermediarios, no quiero ministros, yo ya me cansé de hablar con esa gente, es a él (Abinader) que lo quiero”, sostuvo.

