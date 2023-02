(Video) General retirado pide a Abinader abrir bien los ojos con Pepe Vila y sus intenciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El general retirado José Claudio (Pochó) Valdez, colgó un video en sus redes, donde solicita al presidente Luis Abinader “tener los ojos bien abiertos” y tomar en cuenta al general de la Policía Nacional Juan Gerónimo Brown Pérez, sobre quien dijo es una persona preparada, joven y con deseos de darle al país la seguridad ciudadana necesaria.

Valdez expresó que la Policía Nacional se ha convertido en el “dolor de cabeza del presidente” de la República, por los problemas que ha ocasionado, dándole “agua a beber”.

También expresó el respeto que le tiene al referido oficial, a quien a su entender lo han maltrato, pese a poner a disposición de la institución del orden público el programa “Constantino”, que trata sobre la seguridad ciudadana.

“Señor presidente, abra los ojos. No se deje llevar de amigos. Quien hace el trabajo bien hecho es su amigo, quien no hace el trabajo no es su amigo. El general Brown Pérez en la institución de la Policía Nacional, para mí ha sido la única persona que ha salido con una idea muy positiva”, afirmó el oficial puesto en retiro.

Resaltó que no se puede permitir que a un asistente de Brown Pérez se le haga un atentado como le ocurrió al llegar a su hogar y añadió que no se puede aceptar que un extranjero, refiriéndose a Pepe Vila, maltrate a una persona joven y preparada, que ha dado todo por la seguridad.

Según audios difundidos por varios medios, presuntamente se escucha al español Pepe Vila proponiéndole a Brown Pérez para que le venda el programa “Constantino”, creado por él, con la amenaza de que es capaz de depurar a una persona en 30 segundos, donde también se escucha a otro responderle de manera definitiva que ese software no se vende.

El conflicto se generó tras el supuesto interés de Pepe Vila por el referido software, capaz de depurar a presuntos delincuentes, por lo que algunos consideran que la destitución de Brown Pérez del Área Especializada de Análisis y Documentación Delictiva de la Policía Nacional, se debió a su negativa a vender el proyecto de su autoría.

Por: Yonathan Méndez

