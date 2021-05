(VIDEO) General retirado Juan Tomás Taveras: Nuestros policías son pseudo humanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El mayor general retirado Juan Tomás Taveras manifestó que se debe apoyar el deseo del presidente de la República, Luis Abinader, quien ha expresado un firme compromiso de transformar la Policía Nacional y mejorar la calidad de vida de los agentes policiales, resaltando que tales miembros son “pseudo humanos” a quienes se les niega parte de sus derechos fundamentales.

“Entiendo que debemos aprovechar esta oportunidad, que ciudadanos comunes y los sectores de poder apoyen esta iniciativa del presidente, que a mi entender, es la primera que ha mostrado una voluntad decidida de hacer un cambio y una transformación de esa condición inhumana, deplorable que viven los policías dominicanos”, expresó.

Taveras emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el comunicador Dary Terrero, en el programa La Gente Habla con Dary Terrero, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 41:39).

Señaló que la sociedad demanda un servicio de calidad por parte de la Policía, pero expresó que “lamentablemente” la institución no tiene las condiciones, las herramientas, ni la capacitación para garantizar todo eso.

En ese sentido, agregó que por todas las precariedades que pasan los miembros de la Policía Nacional es difícil que los agentes policiales puedan dar un servicio de calidad “cuando ellos mismos no lo tienen”.

“El policía no tiene derecho al voto, no tiene derecho a sindicalizarse, no tiene derecho a una expresión oral, pública y contradictoria, que en todos los países del mundo los policías pueden expresarse y deliberar, ¿qué no pueden hacer?, políticamente deliberar, pero en cuanto a temas de su área ellos pueden”, señaló.

Además, añadió que “los policías son maltratados por sus superiores y comandantes desde que ingresan al centro, entonces, todo eso les quita calidad de vida a ellos y les quita espíritu de cuerpo, les quita orgullo y honorabilidad que en todas partes del mundo los policías lo tienen”.