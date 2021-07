(VIDEO) Gary Sánchez y Florial castigan con jonrones a los Filis

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK, EE.UU.- El receptor dominicano Gary Sánchez y el guardabosques haitiano Estevan Florial pegaron sendos jonrones para los Yanquis de Nueva York, que derrotaron 6-4 a los Filis de Filadelfia en juego de serie interligas., informaron este miércoles medios deportivos.

Sánchez (17) botó la pelota del campo en el sexto episodio, sin corredores por delante, contra el abridor Aaron Nola, sin outs en la entrada.

Mientras que Florial (1) también mandó la pelota al otro lado de la barda en el octavo episodio sobre los lanzamientos del cerrador dominicano Enyel de Los Santos.

