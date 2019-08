VIDEO: Gary Sánchez conecta jonrón 26 y Yanquis vencen a Orioles

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — Gary Sánchez bateó un jonrón de tres carreras y los Yanquis de Nueva York vencieron a los Orioles de Baltimore por 16ta vez consecutiva este año, ganando 6-5 el miércoles su último partido de la campaña.

Los Yanquis se fueron 17-2 sobre Baltimore, su mayor total de victorias contra un solo oponente en una campaña desde un 17-5 en 1959 contra Kansas City.

Sánchez bateó su 10mo jonrón del año contra los Orioles y el 26 de la campaña, coronando un racimo de cuatro carreras en el primer inning. El dominicano conectó sobre un lanzamiento de Dylan Bundy (5-13) y envió la pelota sobre la cerca del central para poner a los Yanquis adelante 4-1.

