(VIDEO) García Fermín afirma “Abinader va a gobernar hasta el 2028 y sería un ciego el que no lo ve”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, expresó que las encuestas arrojan que la popularidad del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se mantiene, y no le cabe duda de que el presidente Luis Abinader va a gobernar hasta el año 2028 para bien del país, sobre todo porque “no hay nada que se lo impida”.

“No me cabe duda de que el presidente va a gobernar hasta el año 2028 para bien del país y esto no es adulonería, eso está ahí a la vista de los dominicanos, habrá personas que no quieren ver y no hay peor ciego que el que no quiere”, añadió el educador.

Asimismo, García Fermín afirmó al ser entrevistado en el programa “Síntesis con Michael Hazim”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, que el PRM es el partido “más grande” y lo demostró en las pasadas votaciones.

También, aseguró que este gobierno es “altamente positivo” y está trabajando pensando en la gente, por lo que el presidente Luis Abinader, desde que se levanta hasta altas horas de la noche, estaría trabajando.

“Este es un Gobierno que se caracteriza por la transparencia, o sea la honestidad, ese es un elemento transversal de las políticas públicas del presidente Luis Abinader”, manifestó.

Educación superior

García Fermín sostuvo que el sistema siempre tendrá retos y en este momento uno de ellos sería el avanzar en cuanto a calidad, lo que dijo que se logra a través de las evaluaciones quinquenales que lleva a cabo el Mescyt en este momento.

“En mayo de 2021 se reinició la evaluación quinquenal , la cual estamos llevando a cabo de manera exitosa, ya 20 universidades han sido evaluadas, están preparados sus informes, que en la próxima reunión del Consejo Nacional de Educación Superior se van a presentar y 32 universidades están actualmente en procesos de evaluación”, detalló.

También, dijo que se debe seguir fortaleciendo el área de la investigación y aseguró que ello lo están logrando a través de los Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológicos (Fondocyt) que llevaron de 220 millones de pesos al año a 338 millones de pesos, e indicó que tienen el interés de llevarlo a 1,000 millones pesos.

Agregó que están promoviendo alianzas estratégicas entre universidades nacionales y extranjeras como otra vía para fortalecer el área de investigación en el país mediante el desarrollo de programas doctorales que contribuyan a desarrollar una masa de investigadores que respondan a las necesidades del país.

Además, el educador expuso que una preocupación de las autoridades del área se encuentra en tratar de estandarizar los programas de las universidades para que ofrezcan una currícula por competencia, en lo que aseguró que se ha avanzado en el país.

“Por ejemplo, acabamos de obtener, después de 17 años que no estábamos dentro de ese sistema, que la dirección de la escuela de medicina de los Estados Unidos validó los programas y la formación de médicos de las escuelas de medicina de la República Dominicana, lo que quiere decir que ya podrán venir al país jóvenes de cualquier parte del mundo o desde los Estados Unidos a estudiar medicina al país”, destacó.

Sistema de Becas

Durante la entrevista el ministro habló sobre el Sistema Nacional de Becas que se creó durante este Gobierno a fin de transparentar la entrega de ese proceso y precisó que el mismo es dirigido por el Mescyt, pero en él intervienen varios ministerios como el de Industria y Comercio y el de Trabajo.

“También hay una representación del empresariado que está vinculado con la educación, para que ellos participen y vean lo transparente. Hay un equipo técnico que hace la escogencia y entonces este comité especial se reúne para entonces aprobar o desaprobar tal o cual beca que se haya dado”, acotó.

Maestros

El ministro destacó que el pasado 30 de junio, Día del Maestro, se reconoció por primera vez en el país al profesor universitario mediante un decreto presidencial que crea el Premio a la Excelencia para Profesores del Sistema de Educación Superior, con el que el presidente Luis Abinader reconoció 10 profesores de 81 que propusieron las universidades.

“Se le da un premio metálico además de un certificado para que quede en la memoria histórica de su familia y del país, pero lo más importante es el reconocimiento que lo coloca como profesor del año, ese es un gran avance y creo que contribuye a elevar el espíritu de superación de los profesores universitarios que no eran reconocidos y que a partir del presente Gobierno de Luis Abinader ya cada año se le hará ese merecido reconocimiento”, manifestó.

