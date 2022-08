(VIDEO) Ganadora de beca en Stanford espera brindar soluciones a problemas sociales de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con apenas 19 años, pero con la elocuencia y madurez de una persona que tiene muy claro sus objetivos, Isamar Marte Núñez, la joven dominicana que fue becada para estudiar en la Universidad de Stanford en California, espera con sus estudios poder brindar soluciones a muchas problemáticas que entiende han sido incubadas en muchos sectores de la vida nacional.

Septiembre será el punto de salida en esta nueva aventura, de la que dijo estar “muy emocionada”, por ser una experiencia que viene cargada de cambios positivos y crecimiento para su vida.

Expuso que en la búsqueda de una carrera que le permita aportar soluciones a los problemas sociales del país, descubrió su pasión por la economía enfocada en el desarrollo.

“Inicié a escribir, tengo publicaciones en Malala Fund, Unicef y New York Times y yo me di cuenta que los temas sobre los que yo siempre escribo relacionados a lo social, por eso inicié la búsqueda de una carrera que me permitiera hacer una análisis críticos de las problemáticas que existen en nuestra sociedad”, emitió.

Al ser entrevistada por Yannerys Paulino, Brinio Batista, Paola Marte y José Pérez en el programa “El Mundo Hoy”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, manifestó que al culminar su carrera espera poder colaborar en la creación de políticas públicas que sirvan de sustento para que la sociedad dominicana pueda seguir avanzando.

Expuso que desde muy pequeña ha presenciado las carencias existentes en el sistema educativo de la República Dominicana; por tanto, consideró es necesario insertar en la currículo escolar, espacios que permitan a los estudiantes reforzar su inteligencia emocional y habilidades que le ayuden en el futuro.

“También, la educación vocacional, cuantos jóvenes con muchísimos potencial que lamentablemente no siguen una educación superior, porque nunca le dieron educación vocacional, por eso no saben que van a estudiar”, puntualizó.

De igual manera, habló de la importancia de la educación financiera, argumentando que en República Dominicana existe un gran déficit de educación al respecto.

“También necesitamos que los estudiantes aprendan a relacionarse con otras personas, a cuidar su salud mental y los politécnicos son una muy buena herramienta para eso, por eso, estoy de acuerdo con esas iniciativas, porque los estudiantes inician a desarrollar sus pasiones”, indicó.

Precisó que “la privatización nos demuestra la deficiencia en calidad que existe en nuestro sistema educativo, no estoy diciendo que nuestro sistema educativo no se puedan sacar buenos frutos, porque hay muchísimos y nuestras universidades están llenas de personas que quieren un futuro mejor para su país”.

