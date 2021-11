(VIDEO) Galilea Montijo estalla en llanto al defender a su esposo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO,MÉXICO.-La actriz y presentadora mexicana Galilea Montijo rompió el silencio para denunciar que ella y su familia han sido víctimas de “difamaciones” en los últimos tiempos.

Entre lágrimas defendió a su esposo Fernando Reina, a quien se acusa de huir a Estados Unidos tras ser acusado de un fraude millonario y otros delitos.

“Para ustedes que me siguen, que me conocen, y me han visto crecer desde hace más de 28 años, y los considero de verdad, parte de mi familia. Me han visto reír, llorar de tristeza, y muchas más de felicidad, siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y, ante todo, de estricto cumpliendo a nuestras leyes”, comenzó diciendo la presentadora de Hoy, en un video compartido en Instagram.

“Esto y mucho, pero mucho trabajo, me ha permitido salir adelante en un entorno complejo. Con gran orgullo he sacado adelante a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, tengo una familia a la cual cuidar y proteger, y un lugar en este medio, en la cultura del esfuerzo”.

“Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera, y por supuesto que me seguirán doliendo. Me duele nombren y afecten tanto a mi esposo, que es un hombre intachable y trabajador, además de ser gran papá y compañero. Por supuesto a mi familia, a mi círculo social, y a la empresa para la que trabajo y me ha dado tanto”, sostuvo.

“Mi esposo nunca ha sido suplente del diputado Tonatiuh González Case, en el congreso de la Ciudad de México, ni en ningún otro congreso. Mi esposo dejó de laborar en el ayuntamiento de Atizapán, porque decidió emprender nuevos retos profesionales.

Ahora es integrante del Consejo Directivo de la Industria Mexicana de la Radiodifusión y ahora está colaborando en la realización de un documental sobre Feminicidios en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos acecha a diario”, añadió.

