(VIDEO) Gabriel Villanueva: Dios y mi conciencia saben que soy inocente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El principal imputado en la muerte Andreea Celea, Gabriel Villanueva, afirmó este lunes que no cometió un homicidio ni un asesinato con la joven de origen rumano, quien era su pareja sentimental, por lo que dice tener su conciencia tranquila.

“Dios y mi conciencia saben que soy inocente, yo solo espero justicia, tengo fe de que se hará justicia”, afirmó Villanueva en la audiencia de réplicas y contrarréplicas que se efectúan en la parte final de este juicio en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional antes de agregar “yo no cometí un homicidio, tampoco cometí un asesinato”.

En ese sentido, Villanueva dijo que para él fue chocante y devastador ver cómo Celea se suicidó, episodio, que, según dijo, nunca saldrá de su mente.

Lo que dice la defensa

De acuerdo a la abogada de Villanueva, Sonia Marlen Guerreo, el Ministerio Público pretende que se juzguen hechos que no sucedieron el 31 de agosto, día de la muerte de Andreea Celea, y busca que a Gabriel se le condene por violencia de género, “cuando no existe dentro de ese expediente un examen psicológico que diga que la víctima fue a poner una denuncia, no existe ningún examen de un psicólogo que diga que fue abusada psicológicamente con anterioridad al 31 de agosto, ningún certificado que ella tuviera señales de violencia en su cuerpo, el Ministerio Público la quiere traer por los moños, así es que reiteramos que no existen indicios suficientes que puedan vincular a Gabriel Villanueva con la precipitación acelerada que tuvo esa noche, porque medicamente no fue probado”.

Asimismo, señala que la orden de alejamiento impuesta contra su defendido estaba vencida y era provisional, sujeta a que este fuese a donde un psicólogo forense a hacerse un examen para comprobar si la misma tenía algún daño.

“Lo que ha hecho este tribunal es un ejercicio de prudencia, reservándose este tiempo para deliberar, ciertamente son muchas pruebas esperamos un fallo apegado a la justicia ay a las normas”, señaló la profesional del derecho.

Anka Voicila, madre de Andreea Celea, pidió una condena de 30 años contra Gabriel Villanueva por entender que fue quien mató a su hija el 31 de agosto del año 2018.

Andreea Celea cayó del octavo piso de un hotel de esta capital y desde entonces el caso ha tenido dos versiones en los tribunales del país: que la joven de 21 años se suicidó y que su entonces novio, Gabriel, la mató.

La madre de la joven dijo que no sabía a cuántos años de prisión se condenaría a Gabriel Villanueva e indicó que, sin embargo, ella ya estaba condenada a sufrir dolor y sufrimiento por el resto de su vida.

“Esperando que el alma de mi hija descanse”, dijo Anka Voicila en la audiencia final del caso, esta tarde en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. “Si sé que a mí me ha condenado a dolor y sufrimiento por el resto de mi vida”, dijo.

La mujer se quejó de que era ilógico e indignante escuchar a los abogados de Villanueva hablar de su hija como lo hicieron en todo el proceso.

“Hay mucha gente que nos conoce por mucho tiempo y sabe el amor que nos tenemos como familia”, dijo. “Se les olvida que la mentira tiene patas cortas”.

Calificó a la defensa de Villanueva como sádica por la manera en la que se refirieron a su hija en todo el proceso. “Confió en Dios que se hará justicia. Gabriel Villanueva es culpable de haber matado a Andreea”, insistió la mujer, interrumpida en varias ocasiones por las lágrimas.

Dijo que una de las señales más claras de que su hija fue asesinada es que nunca Gabriel Villanueva le llamó para contarle lo sucedido con su hija el 31 de agosto de 2018. Dijo que en caso de haberse asustado entonces su madre debió llamarle, pero que tampoco lo hizo.

“Chantal Oona nunca amó a mi hija”, dijo la madre de Andreea en el juicio de fondo.