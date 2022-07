(VIDEO) Gabriel Pagán: “La educación la da papá y mamá, no la música”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante el supuesto temor que tendría alguna parte de la sociedad dominicana, de que las nuevas generaciones crezcan escuchando letras explícitas o muy prosaicas, el artista Gabriel Pagán expresó que si un niño crece escuchando un género o tipo de letra determinado es algo que lo determinan sus padres, no sería algo por lo que se puede responsabilizar a la música.

“La educación te la dan en tu casa, la educación es papá y mamá quienes están realmente arriba del muchacho porque no importa lo que venga de afuera si lo que tú le siembras a tus hijos desde pequeño viene con sus fundamentos claros, yo siempre entendí eso y creo que también soy un ejemplo vivo de eso, digamos de que yo recibí mis herramientas temprano en mi casa”, añadió.

Gabriel fue entrevistado por el comunicador Elmer Féliz, en el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Consideró que quizás actualmente se de mucha difusión a cierto estilo musical y los más pequeños están expuestos a él, pero reiteró que eso no es culpa de la música.

“La música puede llegar a incidir o influir a generaciones y a grupos de edades en particulares que quizás son más fáciles de influenciar, pero yo entiendo que de ahí a educar no, que te influya en cómo tú quieres vestir, como puedes hablar puede ser una cosa, pero eso no significa que te va a educar, la música no educa”, sostuvo el intérprete de “A tan solo una hora”.

Estilo tropical

Refiriéndose a los exponentes emergentes y su forma de hacer merengue más movido, el cantante de “Pa’ nosotros dos” consideró que todo eso le suma al género porque “los cambios son positivos”.

“Muchas veces inventando es que salen las cosas, te lo digo desde un punto de vista personal, yo nunca jamás pensé que iba a acabar haciendo merengue, no por nada en particular, sino porque yo entendía que mi propósito era por otra vía”, expuso.

También, manifestó que no se considera merenguero en sí, porque realmente lo que hace es arte y juega con muchísimos géneros además del merengue, lo que aseguró que pretende seguir haciendo.

Tras ser preguntado sobre si cree que el merengue desaparecerá, Gabriel respondió que no, porque aunque este género nació en República Dominicana ya otros países lo han hecho suyo y hay mucha gente que actualmente consume este estilo musical.

Asimismo, reparó en que este estilo está pasando por un proceso evolutivo en donde hay y van surgiendo demasiados exponentes que siguen demostrando que el merengue no está muerto.

Prometo

Al hablar de su más reciente sencillo, “Prometo”, Gabriel expresó que la gente está recibiendo esta canción como si fuese suya, e indicó que el tema trae una especie de preámbulo de lo que ha estado trabajando.

“Este es quizás el primer sencillo de varios que saldrán este año y va a formar parte de mi próximo álbum también, es una canción totalmente fresca, eléctrica, tiene obviamente mi romanticismo acostumbrado. Soy una persona a la que le gusta cantarle al amor porque entiendo que el amor no pasa de moda y que esta es una canción que cuando la gente la escuche se va a identificar”, detalló.

Manifestó que tituló la canción ‘Prometo’ porque lo que dice en ella fue justamente algo que prometió, y además, porque en esta etapa de su vida está fluyendo y no está guardándose las cosas que anteriormente dudaba en hacer.

“Estoy tratando de abrirme un poco más, siento que soy de las personas que siempre ha cuidado muy celoso su privacidad y es la primera vez en toda mi etapa como figura donde expongo a mi pareja y a mi primer hijo que tiene apena un año y un mes en ese video de ‘Prometo’, si ven el video en YouTube se van a dar cuenta que esos somos nosotros y que simplemente fluimos”, expresó.

