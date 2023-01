(VIDEO) Fulgencio Severino: El PRM no es un partido, es una empresa de Luis Abinader

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cardiólogo y presidente del Movimiento Patria Para Todos (MPT), Fulgencio Severino, sostuvo este jueves que el oficialista no es un partido político, sino una empresa del presidente Luis Abinader.

“Ahí todo funciona alrededor de Luis, los dos jefes de ese sindicato empresarial que se llama PRM son Luis, mayoritariamente e Hipólito minoritariamente, por eso tú ves que ellos se mueven no en función de intereses políticos, sino empresariales”, sostuvo.

Al ser entrevistado por el periodista Alberto Tavárez, en el programa “Alternativa” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el dirigente político dijo que el PRM solo piensa en fideicomisos y alianzas público privadas y todos los proyectos estaría a cargo de perremeístas.

(Ver programa).

“¿Quiénes son los que tienen todos los fideicomisos de vivienda aquí?, el mismo grupo del Gobierno, es decir, el Gobierno está elaborando políticas para sus funcionarios y sus empresas, lo que uno quisiera es que tuviéramos una fiscalía que saliera rápidamente detrás de esta gente”, expresó.

Aseguró que en el PRM son unos “ambiciosos” y solo les importa proteger la gran cantidad de dinero que tendrían y es por eso que se habría visto a la gente cuestionar la reunión que sostuvo el exmandatario Hipólito Mejía con el también expresidente Danilo Medina.

Amenaza a Cenen Caba

Severino aseguró que la noticia de que al presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Rufino Senén Caba, lo amenazan con darle una “camisa de palo” por su lucha contra las administradoras de salud (ARS) y las administradoras de fondos de pensiones (AFP), fue mal redactada y no se corresponde con la realidad.

“Eso es una noticia que no ha sido correctamente elaborada, el doctor Caba hizo comentarios, pero no de que él dice de que ha recibido amenazas en este momento, o sea, que quiero aclarar esto y decir que siempre se hacen los comentarios”, expresó.

Acuerdo

No obstante, Severino puntualizó que sabe bien que el CDM se enfrenta a políticas oligárquicas y estafadoras como tendrían las ARS y las AFP, grupo con el que no han podido ponerse de acuerdo.

Señaló que en la reunión de negociación que convocó el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), no pudieron llegar a ningún acuerdo porque el CDM tiene una propuesta de seis demandas, algunas de ellas fundamentales y la comisión del órgano rector argumentó que no podía satisfacerlas.

“Lo primero que dijo la comisión es que no había posibilidades para satisfacer la demanda de que los pacientes tuvieran acceso del derecho a la salud, que no se podía modificar el tema de los medicamentos, argumentaron cosas que técnicamente me parecen inaceptables”, expresó.

Sostuvo además, que este es un Gobierno totalmente a favor del sector empresarial, porque en este problema el presidente de la República se habría hecho de la vista gorda alegando que no puede hacer nada.

“Tú ves cómo lo distribuyeron en el mes de septiembre; le dieron 102 millones pesos a las ARS en beneficio por cada persona afiliada, eso es 5,600 millones de pesos, oye que cifra le acaban de aprobar, mientras que para los que nos jodemos la vida dando los servicios lo que hay es 2 mil millones de pesos”, expuso.

Relacionado