(VIDEO) Fulgencio Severino dice Gobierno está ahogando al MP; exige más recursos para Procuraduría

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Movimiento Patria para Todos (MPT), Fulgencio Severino, sostuvo que el Gobierno dominicano está ahogando al Ministerio Público y exigió a las autoridades concernientes asignar más recursos a la Procuraduría General de la República, porque la lucha contra la corrupción requiere más que decir que el país cuenta con una justicia independiente.

“Aprovechamos este espacio para exigirle al Gobierno y al Congreso que asignen más recursos porque la lucha contra la corrupción requiere no solamente que digamos que la Procuraduría y la Fiscalía son independientes, sino que cuenta con los recursos suficientes”, expresó.

Severino emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Mariano Abreu, Jorge Moreno, Milcíades Guevara y José Paulino, en el programa “Enfrentados”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El político sostuvo que el actual Gobierno no le da a la Procuraduría los recursos suficientes para llevar a cabo la labor que se requiere en el país, considerando que el Ministerio Público necesita mucho más fiscales y más procesos.

También, dijo que el hecho de que haya tres fiscales independientes en la justicia dominicana no puede reconocerse como un logro del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, porque la función de un político es cumplir con lo que se compromete.

“Yo no te tengo que aplaudir porque tú cumplas con el acuerdo, no, yo te tengo que condenar si tú no lo cumples, porque la lógica es que lo cumpla”, manifestó.

El doctor manifestó que todos están celebrando que el país cuente con una procuraduría que no acepte presión del Gobierno, y si hay que dar algún mérito es a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, no al presidente Luis Abinader.

“Yo creo que todos estamos de acuerdo en que esa Procuraduría está actuando porque es doña Miriam, yo no estoy seguro que otra persona que no fuera doña Miriam actuaría igual”, expuso.

Asimismo, consideró que nadie en el país está dudando de que en términos de persecución a la corrupción se está avanzando, indicando que desde antes de Abinader ganar la presidencia de la República, la población civil pedía a Germán Brito.

