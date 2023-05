(VIDEO) Fulgencio Severino afirma “en el Gobierno no existe interés por la investigación”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cardiólogo y presidente del Movimiento Patria Para Todos (MPT), Fulgencio Severino, sostuvo que en el Gobierno no existiría interés por la investigación, por lo que muchos de los trabajos que realizan profesionales en el país serían en base a esfuerzos personales.

En tal sentido, manifestó que asistirá junto a otros doctores al Congreso Interamericano de Cardiología que se realizará del 7 al 9 de junio en Panamá, al que llevarán cuatro trabajos, dos de ellos de casos clínicos, porque le representa un limitante la falta de un laboratorio en su hospital.

“Todo esto son esfuerzos personales porque no existe en el Gobierno, no existe en el Ministerio de Salud Pública, no existe en la dirección del hospital un interés por la investigación”, expresó.

Severino fue entrevistado por la comunicadora Uzzilis Encarnación, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde puntualizó que por cada iniciativa de este tipo necesitan hacer maestrías paralelas, además de financiamiento.

(Ver programa).

“No cree en desarrollar nada, no cree en investigar nada, no creen en querer desarrollar ningún nuevo producto, no creen en tener patentes porque nosotros lo que tenemos es una clase política que lo único que cree es en hacer dinero y enriquecerse, y se vanagloria de tener miles y miles de millones de pesos, muchos mal habidos”, insistió.

Aseguró que para alcanzar el desarrollo del país se debe superar la práctica que es fundamentada exclusivamente en “hacer dinero”, y así se empiecen a impulsar las investigaciones en todos los renglones.

“Yo creo que esos son los saltos que debemos dar, de que tú como arquitecta diga yo tengo la posibilidad de dedicarme a la investigación y a generar cosas nuevas para la ingeniería o para la arquitectura en la República Dominicana”, sumó.

De igual forma, el galeno exhortó a la población dominicana a no repetir en los cargos de elección popular autoridades que no han producido cambios positivos en sus demarcaciones por más que pasen los años.

