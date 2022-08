(VIDEO) Fulcar entrega ante la Pepca documentos sobre compras libros digitales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exministro de Educación, Roberto Fulcar, entregó este miércoles ante la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), la documentación de las compras de los libros digitales para que estos los analicen.

El extitular del ministerio, se presentó pasadas las doce del medio día ante la Procuraduría General de la República, con la intención de entregar todas las documentación concerniente al proceso de licitación de libros digitales para la educación secundaria de la República Dominicana.

“Lo hago por voluntad propia, como parte de la coherencia de mi conducta pública, es un acto de transparencia y de ética, para fines de que se pueda aclarar cualquier duda de ciudadanos o personas interesadas en esa licitación”, indicó el exfuncionario.

Fulcar, dijo que está en disposición del Ministerio Público para aclarar cualquier información que pudiera requerir el órgano acusador.

Sostuvo, que esa licitación para libros digitales fue impugnada por una empresa con un lote que no ganó “pero no impugnó la que ganó, es comprando como si un vaso de agua la mitad estuviera mala y la otra no, pero ese proceso se aclaró, pero como hubo un rumor e inconveniente con el tema, lo prudente es entregarla”.

Precisó, que esta entrega la hace porque fue en esta semana que iniciaron los rumores, al tiempo que manifestó que no destituido, sino un cambio, por ministro sin cartera.

Adelantó, que en horas de la tarde se dirigirá a la entidad de Ética Gubernamental, donde entregará la copia de la declaración de bienes, “al entregar una declaración jurada antes de entrar al Ministerio de Educación, lo lógico es que entregue otra, para que las autoridades de control puedan ver u observar.

Indicó, que entró a esa institución del Estado con la voluntad de implantar el modelo de educación ‘Para Vivir Mejor’, “me voy con la satisfacción de que se probó aquí e internacionalmente funcionó”.

En ese sentido, manifestó que se esperaba que hubiera una diserción estudiantil en todo el mundo producto de la pandemia del COVId-19, sin embargo, en el país no sucedió.

