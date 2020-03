(VIDEO) Fuerza del Pueblo objeta nombramientos de dirigentes del PLD y PRD en juntas del exterior

View this post on Instagram

juntas del exterior | La organización política Fuerza del Pueblo (@fpcomunica), elevó un recurso de apelación contra la Oficina de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (Oclee), objetando el nombramiento de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucianario Dominicano (PRD) como presidentes y secretarios de juntas electorales en el exterior. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD