(VIDEO) Fuerza del Pueblo dice Ministerio de Educación debe reorientar políticas educativas ante resultados PISA

educativas para revertir resultados negativos Consideran resultados informe PISA como valiosos A propósito del informe PISA que deja mal parada a República Dominicana en la calidad educativa, el gabinete de educación preuniversitaria de la Fuerza del Pueblo, recordó que pese a que el país heredó de décadas pasadas un sistema educativo precario, no basta con incrementos a la inversión, sino que es necesario replantear la calidad del gasto y las políticas para revertir los resultados evidenciados.