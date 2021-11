(VIDEO) “Fue sin querer, yo no quería hacer eso”, dice hombre mató pareja sentimental en Miches

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EL SEIBO. – José Daniel Pérez Mercedes (a) Isaías Pérez dice sentirse arrepentido de haberle quitado la vida en medio de un supuesto forcejeo a Margaret Beras Jiménez”, de 21 años, quien era su pareja sentimental y con quien había procreado una niña de un año y varios meses.

El hecho trágico ocurrió en hora de la mañana del pasado martes 9 de noviembre en la comunidad de Las Minas de Oro, perteneciente al municipio de Miches, provincia El Seibo.

En un video se puede observar como el homicida se va en llantos, pidiendo a los familiares de la hoy occisa que lo perdonen y lo excusen que no fue de maldad, alegando que él no quería hacer eso, fue en medio de un forcejeo con un cuchillo, “si ella estuviera viva lo estuviera diciendo”, por esa razón me entregué, ya que me siento sumamente arrepentido de haberle quitado la vida a la mujer que amo reitero en varias ocasiones José Daniel Pérez Mercedes.

Por otro lado, los familiares de Margaret Beras Jiménez, hoy occisa, dicen que su pariente había sido golpeada en varias ocasiones por su victimario, por lo que exigen a las autoridades la pena máxima que establece el Código Penal, ya que este mató una niña alegre y empezando a vivir.

La abuela de la niña expresó que fue un angelito que mató ese malvado, entre llantos vociferaba “me la mató en la puerta de mi casa” pido que se haga justicia en contra de ese asesino.

El hecho ha dejado consternado a toda la comunidad de Miches, ya que este se convirtió en el tercer feminicidio en ese municipio turístico en lo que va de año.

