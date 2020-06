(VIDEO) Frente Amplio presenta a presidente Comisión Derechos Humanos como candidato a diputado

View this post on Instagram

como candidato a diputado | El Partido Frente Amplio presentó este miércoles al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Manuel María Mercedes, como candidato a diputado por la Circunscripción 2 del Distrito Nacional. Al presentar la candidatura, Dionisio Rodríguez Restituyo, secretario general de Frente Amplio, sostuvo que Mercedes es seguro ganador porque siempre ha sido "voz de lo que no tienen voz".