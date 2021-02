(VIDEO) Freddyn Beras sobre salida del espacio radial “La Alarma de la Mañana”: “Me llamaron con esa decisión”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Hace aproximadamente dos semanas el actor y humorista Freddyn Beras dio a conocer la salida de su espacio radial “La Alarma de la Mañana” tras nueve años de transmisión ininterrumpida por el dial 89.3 FM de Neón; sin embargo, muchos fueron los que quedaron perplejos debido a qué no dio explicaciones sobre su partida.

En una entrevista en el espacio “Lente Abierto”, que conduce el periodista Richard Hernández y que se transmite de lunes a viernes de 2:30 a 3:00 de la tarde por Súper Canal 33, el productor explicó que:

“Me llamaron con esa decisión. Era una sociedad que yo tenía con el horario con la emisora, al final en el contrato estaba estipulado que cualquiera de los dos podía salir, en cualquier momento, solamente dando 30 días de aviso… cualquiera de los dos podía salir, así que eso fue lo que pasó”.

Freddyn asegura que “ellos decidieron hacer algo diferente con ese espacio, y bien, felicidades y gracias por todos estos años”.

El actor, quien aclaró además que no se fue a residir de manera definitiva a los Estados Unidos si no por una temporada, afirmó que no tenía conocimientos de que en su horario de 7 a 9 de la mañana unos días después de su salida iba a entrar el espacio “Párate Ya” que conduce Lizbeth Santos y Milton Cordero “Lechuga”.

“Cuando a ti te sucede algo así que te llaman para decirte que después de 9 años este espacio es para otra gente, ni me dijeron quien era… no quiero sonar feo, no me concentré, no me concentro, no quiero decir que no me importa, porque a la hora que sales del espacio ya, el programa es tuyo, pero la emisora no… felicidades a ellos, a los que entren y que les vaya bien. Y me enteré por las redes”.

Sin embargo, Freddyn Beras adelantó que pese a que la radio está “complicada” para mucha gente regresa con la “Alarma Radio”, pero esta vez lo hará a través de la radio en internet a través de la plataforma laradio.com.

“Mientras tanto no vamos a ir a la radio de nuevo por allá… no sé qué suceda en un futuro, puede ser que sí puede ser que no. Pero mientras tanto, nos vamos a ir exclusivamente por una radio por internet virtual”.

De acuerdo, a Beras Vicioso ya se está contactando a personalidades que hacen “humor” porque la idea es “tirar” una parrilla de humor. “Nos vamos a quedar ahí tranquilitos”.

En cuanto a su residencia en Estados Unidos, Freddyn, señaló que no es los que va salir a despotricar con el país porque la República es “maravillosa”.

“En el caso mío mi familia entera son gringos todos, entonces, los muchachos (sus hijos) cuando ya llegaron a cierta edad pues ellos empezaron a decir mira: Yo quiero irme a estudiar para allá (EEUU); entonces, llegó un momento donde estábamos solos en la casa y los muchachos en su país trabajando, estudiando y vinimos de vacaciones y ahí empezó el hablao de si nos quedamos aquí… estamos en eso, no es algo definitivamente defitivo”.