(VIDEO) Freddy Ginebra asegura Casa de Teatro lo hizo millonario de “experiencias maravillosas”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Como un millonario de en experiencias lúdicas se declaró el gestor cultural Freddy Ginebra, tras asegurar que dirigir Casa de Teatro ha sido su mayor proyecto y si volviera a nacer estaría encantando de repetir esa parte de su vida.

“He vivido momentos hermosísimos en esa casa, no me cambio por nadie, soy un hombre millonario en experiencias lúdicas y maravillosas. Si volviera a vivir quisiera ser director de Casa de Teatro “, sostuvo.

Al ser entrevistado por Gabriel Read en el programa “Análisis y Síntesis”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ginebra expresó que Casa de Teatro ha sido una ventana abierta a los sueños y a la esperanza, porque durante 48 años ha sido fiel a su objetito principal: Dar oportunidad a aquellos jóvenes con talento que “sin nombre y dinero quieren expresarse”.

Narrando todas las dificultades que tuvo que superar para poder materializar el sueño de un lugar que acoja bajo su techo la educación cultural, Ginebra comentó que mendigar cultura durante casi un siglo ha sido su verdadera vocación.

De igual forma, “el duende mayor de la cultura”, enfatizó que su deseo es que al dejar este mundo, Casa de Teatro continúe siendo un patrimonio del país, destinado a la creación de cultura.

“Esa casa se mantendrá, ya mis hijos saben que es patrimonio del país, que no pueden venderla tiene que seguir ejerciendo su función, yo lo que ando buscando el dinero para cuando ya yo no esté ese dinero pueda mantener la obra”, emitió.

Consideró que si la República Dominicana contara con más oportunidades para los jóvenes, “existiría menos violencia, drogas y menos de todo lo malo que hay ahora”, porque un ser humano educado tiene la oportunidad de ver el mundo desde otra óptica.

“Yo no es que haga mucho, pero la casa ha sido ese ladrillito, ahí empezaron muchísimos artistas que hoy están consagrados y otros que no han comenzado, pero han utilizado su carrera para seguir adelante”, emitió.

Precisó que mientras fuerzas tenga seguirá soñando y luchando por fomentar la cultura, viviendo un día la vez sin saber de dónde va a salir el dinero para dar el siguiente paso.

Sector empresarial

Ginebra enfatizó que Casa de Teatro es solo un pequeño laguito en el desierto; por tanto, cree que el desarrollo de la cultura es un compromiso de todos y un trabajo que deben hacer todos los sectores en conjunto.

“Yo creo que todo empresario que tenga discreto éxito debe dedicar parte de su presupuesto únicamente a la cultura, vivimos murmurando el país, pero si todos no nos comprometemos no hay manera de transformarnos. Esto no es obra del Gobierno, esto es obra de cada uno de nosotros”, emitió.

